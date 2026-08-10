أحالت السلطات الموريتانية إلى الجهات القضائية المختصة عددا من المتهمين بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بعد توقيفهم في عمليات أسفرت عن تفكيك عدد من شبكات الاتجار وضبط كميات من مختلف أنواع هذه المواد، بحسب الدرك الوطني.

وقال الرائد محمد ولد الدده، ممثل الدرك الوطني المشرف على التكوين، إن هذه العمليات تأتي في إطار الخطة الأمنية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تقوم على مقاربة تجمع بين العمل الأمني والتحسيس والتكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وجاءت تصريحات ولد الدده خلال دورة تكوينية تنظمها وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بالتعاون مع قيادة الدرك الوطني، بمشاركة 100 شاب من ولاية إينشيري، تحت شعار “شباب بلا مخدرات”.

في غضون ذلك، أعلن الدرك تفكيك شبكة تنشط في بيع وتوزيع المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة أكجوجت، وتوقيف عناصرها الرئيسيين، خلال عملية أمنية مشتركة بين وحدات من كتيبتي أكجوجت ونواكشوط رقم 1.

وقال الدرك في بيان اليوم الأثنين إن العملية، التي نفذتها كتيبة أكجوجت ممثلة في فرقتها بالمدينة، بالتنسيق مع كتيبة نواكشوط رقم 1 ممثلة في فرقة البحوث القضائية، أسفرت عن ضبط 1246 قرصا من حبوب الإكستازي، التي وصفها البيان بأنها عالية الخطورة، إضافة إلى كمية من صمغ القنب الهندي المعروف محليا باسم “الحجر الأسود”.