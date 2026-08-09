لقي 22 شخصا، بينهم 17 عسكريا، حتفهم وأصيب 37، في تصادم بين حافلتين قرب دوكو دوكو في منطقة ماداوا جنوب النيجر، في حادث وقع نحو الساعة الثامنة صباحا وأسفر عن إحدى أكبر حصائل حوادث الطرق في المنطقة، بحسب وزارة النقل والطيران المدني.

وقالت الوزارة إن الحادث وقع عند مخرج دوكو دوكو، على بعد بضعة كيلومترات من قرية ريزي، عندما اصطدمت حافلة تابعة لشركة STM كانت قادمة من ماداوا بحافلة أخرى تابعة لشركة SONITRAV قادمة من زندر.

وكانت حافلة SONITRAV تقل في معظمها عسكريين أنهوا فترة تدريبهم، وفقا للوزارة، التي قالت إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 37 شخصا.

وأعلنت الوزارة استدعاء شركتي STM وSONITRAV اعتبارا من يوم الاثنين لبحث ملابسات الحادث، مضيفة أن العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ستطبق إذا ثبتت المسؤولية.

وقالت الوزارة إن اجتماعا سيعقد مع الجهات المعنية لبحث أسباب الحادث واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وذكّرت الوزارة شركات النقل بمسؤوليتها عن سلامة الركاب، ولا سيما الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وصيانة المركبات، واحترام قواعد القيادة وفترات راحة السائقين.