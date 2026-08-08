أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن أمطارا معتبرة تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق متفرقة من البلاد شملت ست ولايات, وذلك على النحو التالي:

* الحوض الشرقي:

* مقاطعة باسكنو :

فصاله 15 ملم

* كوركول :

* مقاطعة مقامه :

كمبو 35 ملم

صــنـي 25 ملم

لبودو 10 ملم

* مقاطعة لكصيبه :

وجه 15 ملم

السيال كبابي 06 ملم

* لبراكنه :

* مقاطعة مال :

كل انكار 15 ملم

اكراع لبخانيس 10 ملم

البطحه 10 ملم

مال 08 ملم

بورات 08 ملم

امبرمص 03 ملم

الخط الوسطاني 01 ملم

* مقاطعة مكطع لحجار :

علب الخير 45 ملم

اتويميرت الحاسي 14 ملم

شلخت الخير 05 ملم

* مقاطعة ألاك :

ألاك 05 ملم

* مقاطعة بوكي :

دار البركه 02 ملم

* اترارزة :

* مقاطعة اركيز

:لمتين 55 ملم

بارينه 50 ملم

آجوير 40 ملم

الميمون 36 ملم

ملكه لمريه 34 ملم

ربينه 30 ملم

فردوس اهل باته 23 ملم

مايوشايد 20 ملم

أنتيزيت 15 ملم

تنقادوم 15 ملم

بوطلحايه 13 ملم

لكويسي 13 ملم

أجار 07 ملم

بير الفتح 03 ملم

* مقاطعة بوتلميت :

كندلك 65 ملم

العداله 40 ملم

السعيد 25 ملم

القبه 25 ملم

علب ادرس 25 ملم

آجوير 15 ملم

بوتنبسكيت 14,5 ملم

العكريش 10 ملم

بو تلميت 10 ملم

السرور 09 ملم

أجناون 09 ملم

المناره 06 ملم

تنقادج 03 ملم

المحمديه 03 ملم

* مقاطعة المذرذة :

المبروك الخط 22 ملم

المنار 07 ملم

الدار البيظه 06 ملم

تاكيلالت 05 ملم

أحسي فلجيط 05 ملم

نهوكاره 04 ملم

أحسي اهل بواحمد 04 ملم

تيكنت 03 ملم

الشريعه 03 ملم

المذرذره 02 ملم

* مقاطعة التيكان :

كليله 40 ملم

سيما 15 ملم

الدار الخظره 14 ملم

الخير 10 ملم

التيكان 04 ملم

عين السلامه 04 ملم

أم القرى 03 ملم

* مقاطعة روصو :

سليمانيه 20 ملم

ربينت بلعمش 10 ملم

روصو 02 ملم

* آدرار :

* مقاطعة أطار :

أطار 07 ملم

شوم 05 ملم

* مقاطعة شنقيط :

لكرير 05 ملم

* مقاطعة وادان:

وادان 03 ملم

* تيرس زمور :

* مقاطعة ازويرات:

ازويرات 05 ملم