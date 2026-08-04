ازويرات: سيد أحمد بوبكر سيره

أمضى محققو الدرك الوطني نحو يومين في تتبع خيوط شبكة يشتبه في نشاطها بمدينة ازويرات، متنقلين من استجواب متعاطين إلى توقيف موزعين، قبل أن تقودهم التحقيقات إلى المشتبه به الرئيسي، في عملية انتهت بضبط كميات كبيرة من الحشيش والكوكايين والمؤثرات العقلية، وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ”صحراء ميديا”.

وتكشف المعلومات التي حصلت عليها “صحراء ميديا” أن العملية لم تكن وليدة تحرك مفاجئ، بل جاءت بعد إعداد مسبق وتنسيق بين فرقة البحوث القضائية التابعة لكتيبة الدرك الوطني بنواكشوط رقم (1)، وعناصر فرقة الدرك الوطني بمدينة ازويرات التابعة لكتيبة الدرك بولاية تيرس زمور.

وبحسب المصادر، وصل فريق فرقة البحوث القضائية إلى ازويرات ليل الجمعة/السبت، لتبدأ فور وصوله مرحلة تنفيذ الخطة الميدانية، التي اعتمدت في بدايتها على استجواب عدد من متعاطي المخدرات المعروفين لدى المصالح الأمنية، استنادا إلى معلومات استخباراتية جمعت مسبقا.

وأضافت المصادر أن التحقيقات أخذت منحى مختلفا صباح السبت، بعدما قادت إفادات عدد من الموقوفين إلى تحديد أشخاص يشتبه في تورطهم في استعمال وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتوسع العملية تدريجيا مع انتقال المحققين من مشتبه به إلى آخر.

ووفقا للمصادر، ركز المحققون على تتبع سلسلة التوزيع بدلا من الاكتفاء بالمروجين المباشرين، إذ قادت الاعترافات المتتالية إلى مزودين آخرين، قبل أن تنتهي التحريات إلى تحديد هوية الشخص الذي يعتقد أنه يقف على رأس الشبكة.

وتقول المصادر إن هذا المسار قاد، ضحى الأحد، إلى مداهمة منزل في حي “بكر ما صل” بمدينة ازويرات، حيث أوقف شقيق المشتبه به الرئيسي. وخلال عملية التفتيش، عثر على الكميات التي أعلن الدرك الوطني لاحقا ضبطها، وتشمل 7.5 كيلوغرام من راتنج القنب الهندي (الحشيش)، ونحو 1.349 كيلوغرام من الكوكايين عالي النقاء، إضافة إلى 3200 قرص من المؤثرات العقلية.

وأضافت المصادر أن جزءا من الأموال المصادرة ضبط داخل المنزل الذي تمت مداهمته في ازويرات، بينما عثر على الجزء الآخر داخل منزل بمدينة افديرك، بعدما غادر إليه المشتبه به الرئيسي إثر شكوك راودته بسبب تحركات غير اعتيادية لسيارات تابعة للدرك الوطني في المنطقة.

وبحسب المصادر، تمكنت عناصر فرقة الدرك الوطني بمدينة افديرك، زوال الأحد، من توقيف المشتبه به الرئيسي، قبل استكمال عمليات التفتيش والحجز، لتنتهي العملية بتوقيف سبعة مشتبه بهم، ومصادرة المخدرات والمبالغ المالية، إضافة إلى جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية من نوع “الثريا”.

وكان الدرك الوطني قد أعلن، في بيان صدر الاثنين، أن العملية نُفذت بتنسيق بين كتيبة ازويرات، ممثلة في فرقتي ازويرات وافديرك، وكتيبة الدرك الوطني بنواكشوط رقم (1)، ممثلة في فرقة البحوث القضائية، مؤكدا أن العملية تندرج في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية.