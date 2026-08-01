قال الديوان الملكي المغربي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد، في برقية تهنئة بعث بها إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي باعتباره أساساً للتوصل إلى حل للنزاع.

وأوضح الديوان الملكي، في بيان، أن ترامب أكد أن الولايات المتحدة “تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، وفق البيان، أن أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، مؤكداً أن بلاده ستواصل الدفع نحو إحراز تقدم لإنهاء هذا النزاع.

وأشار ترامب إلى أن العلاقات بين واشنطن والرباط تقوم على “الثقة والاحترام المتبادل”، لافتاً إلى مرور 250 عاماً على تاريخ الولايات المتحدة وما وصفه بـ”الصداقة الدائمة” مع المغرب.

كما أشاد بالدور المغربي في دعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة التطرف وتعزيز الأمن، مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين لضمان أمن منطقة الساحل.

وفي الجانب الاقتصادي، قال ترامب إن إدارته كلفت فرقها بالعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في الصحراء المغربية، مشيراً إلى أن التكنولوجيا والابتكار الأمريكيين سيواصلان دعم الشراكة الثنائية في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع.

وختم الرئيس الأمريكي برقيته بالتأكيد على العمل مع المغرب من أجل بناء مرحلة جديدة تضع مصالح الشعبين في مقدمة الأولويات، بحسب بيان الديوان الملكي.