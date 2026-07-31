صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل مخصصة لمشاريع الكهربة الريفية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقالت الجمعية الوطنية، في منشور، إن النصوص المصادق عليها تشمل اتفاقيتي تمويل موقعتين في 19 يونيو 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، إحداهما بصيغة البيع لأجل والأخرى مع البنك بصفته مديرًا لصندوق التمويل الميسر، لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة.

وأضافت أن النواب صادقوا أيضًا على اتفاق قرض موقع في 23 يونيو 2026 في فيينا بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، لتمويل برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.

وأشارت الجمعية إلى أن اتفاقيتي البنك الإسلامي للتنمية تهدفان إلى تعزيز وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية والمعزولة، من خلال تنفيذ برامج للكهربة في عدد من ولايات البلاد.

ويهدف قرض صندوق الأوبك للتنمية الدولية إلى دعم نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، وتحسين فعالية التدخلات الاجتماعية، وتعزيز إنتاجية الأسر الفقيرة والهشة، إضافة إلى تمويل الدعم الفني وبناء قدرات المؤسسات المعنية.