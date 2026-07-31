بحث وزير الأمن في بوركينا فاسو محمدو سانا، الخميس في واغادوغو، مع وفد من وزارة الأمن العام والهجرة في تشاد سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الأمن في بوركينا فاسو، في بيان، إن اللقاء يأتي تمهيدًا لعقد لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، ويهدف إلى وضع أسس لشراكة أكثر تنظيمًا في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجههما.

وأوضح المستشار القانوني لوزير الأمن العام والهجرة في تشاد، مباي نايسيم إسحاق شامير، أن اللقاء يندرج في إطار التحضير للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفًا أن تشاد وبوركينا فاسو تربطهما علاقات تاريخية، وأنهما تسعيان إلى تعزيز التعاون الأمني بما يتناسب مع التحديات التي تواجه البلدين.

وأضاف البيان أن الوفد التشادي أعرب عن ارتياحه لمستوى الاستقبال وجودة المباحثات مع السلطات البوركينابية، معربًا عن أمله في أن تفضي هذه الخطوة إلى تعاون أمني قوي ومستدام ومفيد للطرفين.

وأشار إلى أن الجانبين أكدا أهمية تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، على أن تتواصل هذه الديناميكية من خلال اللجنة المشتركة المرتقبة بين البلدين.