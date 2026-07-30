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محمد الأمين أعمر يخلف بونه الحسن على رأس نقابة المحامين

صحراء ميديا

حسم المحامي والنائب البرلماني محمد الأمين أعمر، الخميس، انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا، بعد فوزه بمنصب نقيب المحامين إثر تصدره نتائج الاقتراع الذي تنافس فيه عدد من المرشحين، ليخلف النقيب المنتهية مأموريته بونه الحسن.

وأعلنت لجنة الإشراف فوز أعمر بعد حصوله على 242 صوتًا، مقابل 108 أصوات لمنافسه المحامي عبد الله آجاه، الذي جاء في المرتبة الثانية.

وجرت عملية التصويت بحضور ممثلي المرشحين، أعقبها فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية التي أفضت إلى انتخاب أعمر نقيبًا للهيئة للمأمورية المقبلة.

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