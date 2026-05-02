أعلنت شركة هالتر (Halter) تشغيل نظام يربط أطواق تتبع الأبقار مباشرة بالأقمار الصناعية عبر خدمة Starlink، ما يتيح إدارة القطعان دون الحاجة إلى شبكات أرضية أو تغطية هاتفية.

وقالت الشركة إن التقنية، التي دخلت حيز التشغيل نهاية أبريل 2026، تمكّن المزارعين من التحكم في تحركات الأبقار عبر تطبيق هاتفي، من خلال رسم حدود افتراضية للمراعي، بينما توجه الأطواق الحيوانات باستخدام إشارات صوتية واهتزازات خفيفة.

وتعتمد هذه الآلية، المعروفة باسم “Cowgorithm”، على تدريب تدريجي للأبقار لتفادي مناطق محددة دون استخدام الأسوار التقليدية، ما يقلّص تكاليف البنية التحتية، خصوصًا في المناطق النائية.

كما يوفر النظام أدوات لمربي الماشية، من بينها رصد فترات الخصوبة وتقدير احتياجات القطيع من العلف، فيما تشير الشركة إلى أن استخدام هذه التقنية ساهم في رفع إنتاجية المراعي بنحو 20 بالمائة، مع تشغيل نحو مليون طوق في قرابة ألفي مزرعة.

وأعلنت هالتر جمع تمويل بقيمة 220 مليون دولار، لترتفع قيمتها إلى نحو ملياري دولار، مع خطط للتوسع في الولايات المتحدة، خاصة في المناطق غير المشمولة بشبكات الاتصال التقليدية.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في استخدامات الإنترنت الفضائي، إذ لم يعد مقتصراً على الأفراد، بل أصبح يشمل تطبيقات عملية في مجالات مثل الزراعة وتربية الماشية، ما يفتح آفاقاً جديدة لرقمنة الأنشطة الاقتصادية في البيئات المعزولة.