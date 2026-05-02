أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين مدو، إن حرية الصحافة في موريتانيا تحققت لها مكاسب مهمة خلال السنوات الأخيرة، مشددا على ضرورة صونها وتعزيزها عبر تطوير إعلام مهني مسؤول.

وقال الوزير، في كلمة في ندوة نظمها تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة، إن الحفاظ على حرية الصحافة يظل رهينا بترسيخ الممارسة المهنية القائمة على الدقة والموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس برسالة الإعلام.

وأضاف الوزير أن تنظيم هذا النشاط من طرف الفاعلين في القطاع الخاص، وبمواكبة من القطاع العام، يعكس روح الشراكة القائمة بين مختلف المتدخلين في القطاع الإعلامي، انطلاقا من قناعة بأن تطويره يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود.

وأشار مدو إلى أن قطاع الإعلام في موريتانيا شهد خلال السنوات الأخيرة، إصلاحات شملت تعزيز حرية الصحافة وترسيخ التعددية وتحسين البيئة المهنية، في إطار من احترام القانون.

وشدد الوزير على أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج لدعم المؤسسات الإعلامية وتعزيز قدراتها المهنية، بما يسهم في ترسيخ ثقة المواطن في الإعلام الوطني، معتبرا أن ما تحقق في مجال حرية الصحافة يمثل “رصيدا وطنيا” يتعين الحفاظ عليه والبناء عليه.