اعلن إيلون ماسك مالك منصة إكس الاثنين، أن الأخيرة “تتعرض لهجوم سيبيراني كبير” بعدما قال آلاف المستخدمين إنهم يعانون مشاكل في الوصول اليها.

ونشر ماسك رسالته تعليقا على منشور آخر ربط بين الاحتجاجات ضد “دوج” (لجنة كفاءة الحكومة التي يترأسها الملياردير) ومتاجر تيسلا “التي تعرضت لهجمات” والتوقف الراهن لمنصة إكس، من دون تقديم أي دليل.

واضاف: “نتعرض لهجمات كل يوم، لكن هذا الهجوم تم تنظيمه بموارد عديدة. إما هناك مجموعة منسقة ضالعة فيه وإما هناك بلد ما. نتابع التحقيق”.

وقرابة الساعة العاشرة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، اشار نحو أربعين الف شخص في الساحل الشرقي للبلاد الى أنهم يواجهون عطلا في المنصة.

وشهدت الشبكة الاجتماعية أعطالا عدة منذ ابتاعها إيلون ماسك نهاية 2022.