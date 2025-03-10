قال برنامج الأغذية العالمي إن اللاجئين في مخيم أمبره، شرقي موريتانيا يواجهون خطر المجاعة، بسبب نقص التمويل.

وأوضح البرنامج، في تقرير، أن “نقص الموارد أجبره على تعليق المساعدات الغذائية لنحو مليوني شخص، بينهم لاجئون ماليون في موريتانيا.”

وحذر من أن ثلاثة ملايين شخص في منطقة الساحل يعتمدون على مساعداته سيواجهون الجوع إذا لم يتوفر تمويل عاجل.

وأشار التقرير إلى أن ملايين الأشخاص في غرب أفريقيا قد يعانون من الجوع الحاد بحلول يونيو المقبل.

وأضاف أن آلاف النازحين والأسر الفقيرة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو مهددون بالمجاعة خلال فصل الصيف.