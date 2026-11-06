انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر المغاربي الحادي والعشرين للأشعة والتصوير الطبي، بمشاركة أطباء واختصاصيين وخبراء من موريتانيا والجزائر والمغرب وتونس والسنغال ومالي وساحل العاج وفرنسا.

وتنظم الجمعية الموريتانية للطب الإشعاعي والتصوير الطبي المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المتخصصين ومناقشة التطورات العلمية والتقنية في مجال الأشعة والتصوير الطبي.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد بدي، إن استضافة موريتانيا للمؤتمر تجسد تجديد تقاليدها العربية والإفريقية في احتضان الملتقيات العلمية، مشيرا إلى أن اللقاء يجمع اختصاصيين من المغرب العربي وغرب إفريقيا وفرنسا، بما يتيح تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز التعاون المهني.

وأضاف ولد بدي أن طب الأشعة والتصوير الطبي يمثل محورا أساسيا في التشخيص والمساهمة في التكفل العلاجي بالمرضى، وهو ما يتطلب تكوينا مستمرا ومواكبة دائمة للتطورات التقنية.

وأوضح أن موضوعات المؤتمر اختيرت استجابة لمتطلبات التطور في مجال الأشعة، ولا سيما ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتصوير الطبي التدخلي، معربا عن ثقته في أن يلبي البرنامج العلمي تطلعات المشاركين، بالنظر إلى كفاءة المحاضرين وأهمية الموضوعات المطروحة.

ووجّه رئيس الجمعية الشكر إلى السلطات العليا في البلد على دعمها وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاح المؤتمر، كما ثمّن مساهمة الشركاء من القطاعين العام والخاص في تنظيمه.

ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر محاور تتعلق بتصوير أمراض المرأة والجهاز الهضمي والحالات الاستعجالية، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الأشعة التداخلية، من خلال محاضرات وعروض متخصصة تتناول أحدث التقنيات والممارسات في هذه المجالات.