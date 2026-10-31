للمرة الثانية.. البرلمان السنغالي يرفض الميزانية المعدلة

رفض البرلمان السنغالي، الجمعة، للمرة الثانية، الميزانية المعدلة لعام 2026، في خطوة تهدد التوصل إلى اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.2 مليار دولار.

وقال حزب «باستيف»، في بيان، إن الرفض جاء بسبب ما وصفه بغياب الشفافية في الميزانية، وعدم فاعلية التدابير المتخذة لمواجهة غلاء المعيشة، فضلا عن رفض الحكومة تقديم وثائق أساسية أو ترشيد الصناديق الخاصة.

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان) أعلنت، الثلاثاء الماضي، إعادة النظر في الميزانية المعدلة، بعد رفضها في المرة الأولى.

وقد يؤدي الخلاف بشأن الميزانية إلى عرقلة آمال السنغال في الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل يمتد ثلاث سنوات، بقيمة 2.2 مليار دولار، في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وتواجه السنغال أعباء ديون بلغت 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وتخفض الميزانية المعدلة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026 إلى 2.7%، مقارنة بنحو 5%، كما ترفع عجز الميزانية إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.4% في التقديرات السابقة.