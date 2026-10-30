موريتانيا تتجه لإعداد سياسة جديدة تجاه جالياتها في الخارج

قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الجمعة، إن الحكومة تعمل على إعداد سياسة وطنية أكثر فاعلية تجاه الموريتانيين المقيمين في الخارج، تستند إلى مشاورات مباشرة مع الجاليات ورصد احتياجاتها وتحدياتها في بلدان الإقامة.

وأوضح ولد مرزوك، في كلمة خلال افتتاح منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج، أن المشاورات شملت لقاءات مع ممثلي الجاليات في 23 دولة، وركزت على مشكلات الخدمات القنصلية والتوثيق والحالة المدنية والإقامة والاندماج والحماية الاجتماعية والقانونية، إلى جانب التعليم والحفاظ على الهوية وتنظيم الجاليات.

وأضاف أن الوزارة صنفت نتائج المشاورات وحولتها إلى محاور للنقاش والمعالجة، بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء، بهدف تحديد الأولويات والبحث عن حلول عملية.

وأشار الوزير إلى أن المشاورات كشفت عن إمكانات اقتصادية وعلمية ومهنية لدى الجاليات، يمكن توظيفها في دعم التنمية الوطنية، لافتاً إلى أن المنتدى يتيح التواصل بين الكفاءات والمستثمرين من أبناء الجالية والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، وبحث تحويل المبادرات إلى شراكات ومشروعات.

وتتناول أعمال المنتدى، الممتدة ثلاثة أيام، تطوير الخدمات القنصلية ورقمنتها، وتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية، وتعبئة الكفاءات ونقل المعرفة، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، ودور تحويلات المغتربين في التنمية، فضلاً عن قضايا التعليم والثقافة والهوية الوطنية.

ولفت ولد مرزوك إلى أن الحكومة تتطلع إلى أن تفضي أعمال المنتدى إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، تتضمن أولويات واضحة وآليات للمتابعة، تمهيداً لصياغة سياسة وطنية تستجيب لخصوصية موريتانيا وأوضاع جالياتها في الخارج.