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الحكومة تواصل مشاوراتها مع سكان ولايات الداخل بشأن مشاريع الخدمات الأساسية

صحراء ميديا

تجري بعثات وزارية موريتانية مشاورات مع سكان الولايات الداخلية لتحديد المشاريع ذات الأولوية في المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.

وشملت المشاورات، الخميس، ولايات كوركول ولبراكنه وكيديماغه وإنشيري، فيما تتواصل الجمعة في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي وتكانت وتيرس الزمور، وفق إيجاز صحفي رسمي.

وتهدف اللقاءات إلى حصر احتياجات السكان وتحديد المشاريع التي ينبغي إدراجها في المرحلة الجديدة، بناء على مقترحات المواطنين وخصوصية كل ولاية.

وشارك في الاجتماعات مسؤولون إداريون ومنتخبون وممثلون عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والنسائية، إلى جانب مواطنين.

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