الجيش المالي يعلن استهداف تجمعين لمسلحين في تمبكتو وسيغو

أعلن الجيش المالي استهداف تجمعين لعناصر مسلحة في منطقتي تمبكتو وسيغو، يومي الاثنين والثلاثاء، خلال عمليات مراقبة واستطلاع قال إنها تندرج ضمن عملية «دوغوكولوكو».

وقال الجيش، في بيان نشره اليوم الأربعاء، إن العملية الأولى استهدفت نحو 15 عنصرا مسلحا كانوا مجتمعين داخل مخبأ على بعد نحو 75 كيلومترا شمال غربي مدينة ليري، في منطقة تمبكتو، مشيرا إلى أن الموقع استُهدف بنجاح بعد التأكد من الهدف.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت نقطة تجمع لعناصر مسلحة على بعد نحو 24 كيلومترا شرقي مدينة ديابالي، في منطقة سيغو، بعد رصدها استنادا إلى معلومات استخباراتية، موضحا أن الموقع كان يضم عددا من المركبات والدراجات النارية.

وأشار الجيش إلى استمرار عمليات المراقبة والاستطلاع في المناطق المعنية، بهدف تقييم نتائج العمليات وإعداد حصيلة شاملة، والبحث عن أي تهديدات متبقية والعمل على تحييدها.

وأكدت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية عزمها مواصلة عمليات تأمين الأراضي الوطنية، داعية السكان إلى مواصلة دعم القوات المسلحة والثقة بها.