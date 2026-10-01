السفير الروسي يكتب: قمة روسيا ـ أفريقيا الثالثة وآفاق الشراكة مع موريتانيا

أليكسي مالينكو: سفير جمهورية روسيا الاتحادية

تُعقد في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026 قمة روسيا – أفريقيا الثالثة، وهي حدث محوري في السياسة الروسية تجاه القارة الأفريقية، إذ تحدد الأطر الاستراتيجية للتعاون بين روسيا وجميع دول القارة الأربع والخمسين، فضلاً عن منظمات التكامل الإقليمي، للسنوات الثلاث المقبلة. وبالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي تمتد علاقاتها مع روسيا لأكثر من ستة عقود (أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1964)، تكتسي القمة المرتقبة أهمية خاصة لسببين: أولهما أنها ترسم الإطار العام للتعاون الروسي الأفريقي الذي يُعدّ المسار الموريتاني جزءاً منه، وثانيهما أن الفترة 2025-2026 شهدت نمواً ملحوظاً في الاتفاقات الثنائية، من المجال القانوني إلى المجال الاقتصادي، وهو ما يعكس المضمون العملي للعلاقات بين البلدين.

طُرحت فكرة عقد قمم روسيا – أفريقيا عام 2018، وجرى تجسيدها للمرة الأولى في مدينة سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر 2019. أما القمة الثانية، وما رافقها من المنتدى الاقتصادي والإنساني، فقد عُقدت في سانت بطرسبورغ يومي 27 و28 يوليو 2023، بمشاركة ممثلين عن جميع دول القارة الأربع والخمسين، مُثّلت 45 دولة منها على مستوى رؤساء الدول والحكومات. وتُعتمد في ختام كل قمة خطة عمل منتدى الشراكة روسيا – أفريقيا للفترة الثلاثية التالية، بما يضمن الاستمرارية المؤسسية لهذه الصيغة؛ فاجتماعات القمة ليست أحداثاً منعزلة، بل تشكل دورة متكاملة تُحدَّد فيها التزامات واضحة للأطراف.

وفي الفترات الفاصلة بين القمم، يتواصل الحوار على مستوى وزراء الخارجية: فقد عُقد المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي في نوفمبر 2024، والثاني في القاهرة في ديسمبر 2025، حيث جرى، من بين أمور أخرى، بحث التحضيرات للقاء القادة المرتقب في موسكو. كما يتسع الحضور الدبلوماسي الروسي في القارة، إذ تعمل حتى أكتوبرعام 2026 سبع وأربعون سفارة روسية، ووفقاً لتصريح وزير خارجية روسيا الاتحادية، يجري الإعداد لافتتاح سفارتين في ليبيريا وتوغو. ويُعدّ نمو حجم التبادل التجاري مؤشراً بارزاً كذلك، إذ تجاوز في عام 2025 مبلغ 28 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام السابق. وهكذا، تحولت صيغة القمم خلال الفترة 2019-2025 من مبادرة سياسية ظرفية إلى آلية مستدامة ذات نتائج قابلة للقياس.

وتتميز القمة الثالثة بطابعها الاقتصادي، إذ يتركز جدول أعمالها على التعاون التجاري والاستثماري مع دول المنطقة. ومن بين الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة إلى القارة: التقنيات الرقمية بما فيها الذكاء الاصطناعي، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وأنظمة الدفع المستقلة، والأمن الغذائي والبيولوجي. ومن المنتظر أن تُعتمد في ختام القمة خطة عمل جديدة للفترة 2027-2029.

وحتى الآن، أبدت أكثر من 30 دولة أفريقية اهتمامها بالمشاركة في القمة.

يمتد برنامج اللقاء في موسكو على مدى يومين. ففي 28 أكتوبر، يُرتقب افتتاح المنتدى الاقتصادي والإنساني بجلسات موضوعاتية وفعاليات ثقافية وشبابية وفضاء للمعارض. وسيناقش المشاركون قضايا أمن الطاقة، والموارد المائية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والتعاون العلمي والتقني والثقافي. وفي 29 أكتوبر، تُعقد الجلسة العامة للقمة برئاسة مشتركة بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية بوروندي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إيفاريست ندايشيميي، إلى جانب سلسلة من المحادثات الثنائية مع القادة الأفارقة واللقاءات التقليدية مع قيادات منظمات التكامل الإقليمي في القارة. ومن المنتظر أن تُختتم القمة باعتماد إعلان سياسي، وخطة العمل الثلاثية الجديدة للفترة 2027-2029، وإعلان بشأن التعاون في مجال الاستخدامات المدنية للذكاء الاصطناعي.

ويُثري جدولَ الأعمال الدولي للقمة شراكةٌ روسية موريتانية حافلة، إذ يواصل المسار الثنائي تطوره ويحقق في عام 2026 نتائج ملموسة في عدة اتجاهات في آن واحد. ويتمثل أولها في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، الذي يُعدّ شرطاً ضرورياً للتطور الديناميكي للعلاقات بوجه عام. فعلى هامش منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الرابع عشر في يونيو 2026، وقّعت النيابة العامة ووزارة العدل في روسيا الاتحادية مذكرات تفاهم مع وزارة العدل الموريتانية. وتشمل هذه الاتفاقات التعاون في مجالات مهمة كمكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم الإلكترونية والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وغسل الأموال، إلى جانب التعاون القانوني والتبادل العلمي والتعليمي. وقد أعطت هذه الوثائق بالفعل دفعة ملموسة للتعاون العملي مع الشركاء الموريتانيين، إذ احتضنت نواكشوط في الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026 سلسلة من الفعاليات، شملت مشاورات للخبراء ولقاءات عمل وندوات جمعت ممثلي وزارة العدل والنيابة العامة في روسيا الاتحادية بالمدعي العام لدى المحكمة العليا، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء والمهن القانونية، والمفتش العام لإدارة السجون في موريتانيا. وناقش الطرفان الاتجاهات الواعدة لتطوير منظومة العدالة، ومسائل تقديم الخدمات القانونية وتكوين الكوادر، واتفقا في ختام الزيارة على نصَّي معاهدتين دوليتين تتعلق الأولى بتسليم المطلوبين، والثانية بنقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى الدول التي يحملون جنسيتها، على أن يتم توقيعهما على هامش قمة روسيا – أفريقيا في أكتوبر، بما يرتقي بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة إلى مستوى جديد نوعياً. وقد أشار الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية محمد أحمد عيده، في ختام الزيارة، إلى أن الطرفين يتقدمان نحو هدف مشترك يتمثل في ترسيخ مبادئ دولة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون، بما في ذلك في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود. كما اتفق الطرفان على الشروع في الدراسة الفنية لمعاهدات ثنائية بشأن التعاون القانوني المتبادل في المسائل المدنية والجنائية، وتنظيم ندوات مشتركة في المجالات ذات الصلة. ويكتسي هذا المسار أهمية عملية مباشرة بالنسبة إلى موريتانيا، الحريصة على تعزيز منظومتها الأمنية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود التي تطال منطقة الساحل والصحراء بأسرها.

كما تحقق تقدم في تنظيم الحوار السياسي ذاته. فمنذ 30 أبريل 2026، دخل حيز التنفيذ اتفاق حكومي بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة، مما يسّر زيارات الوفود الرسمية بين البلدين. وعُقدت في نواكشوط مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية على مستوى مديري الإدارات المعنية، ومن اللافت أن الطرفين يعتزمان جعل هذه الصيغة منتظمة، بما يتيح تنسيق المقاربات إزاء تسوية الأزمة في الشرق الأوسط وضمان الأمن في منطقة الساحل والصحراء. كما يتبلور تعاون بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين في البلدين، يُرسي الأساس لإعداد دبلوماسيين موريتانيين يتمتعون بخبرة في العمل مع الشركاء الروس.

ويتمثل الاتجاه الثاني في التعاون الاقتصادي. ففي 30 يوليو 2026، وقّع وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية مكسيم ريشيتنيكوف ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عبد الله الشيخ سيديا مذكرة تفاهم تُرسي الأساس لآلية مشاورات مشتركة بين القطاعات بشأن التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتنص على تطوير التعاون في مجالات الصيد البحري والزراعة والتنقيب الجيولوجي.

ويظل الصيد البحري المجال الرئيسي للتعاون الاقتصادي الفعلي بين البلدين، إذ تمارس سفن الصيد الروسية نشاطها منذ عدة عقود في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا. وخلافاً للمجالين المذكورين آنفاً، القانوني والاستثماري، اللذين لم يتشكل إطارهما التعاقدي إلا مؤخراً، يمثل التعاون في مجال الصيد مكوناً راسخاً تاريخياً والأكثر استقراراً في العلاقات الثنائية، وعلى أساسه تُبنى مجالات جديدة للتعاون.

ويتمثل الاتجاه الثالث في تكوين الكوادر. إذ يعتزم الجانب الروسي مواصلة تكوين المتخصصين الموريتانيين في روسيا، كما يقترح تنظيم تدريس اللغة الروسية بصفة دائمة في جامعة نواكشوط على يد أساتذة روس، مع إمكانية إنشاء قسم متخصص للغة الروسية بالجامعة. وتحظى دورات اللغة الروسية بإقبال كبير في أوساط الشباب الموريتاني، وستُنظَّم مجاناً خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 3500 من خريجي الجامعات السوفيتية والروسية يعملون في موريتانيا، وهم، وفقاً لتقييم رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، يسهمون في بناء التواصل بين الممثلين الروس والهيئات الحكومية الموريتانية وأوساط الأعمال. وخلافاً لمذكرات التفاهم المبرمة بين الدولتين، التي يظهر أثرها تدريجياً، تشكل جمعيات الخريجين قناة تواصل قائمة وفعّالة بين البلدين.

وهكذا، يمكن القول إن الشراكة الروسية الموريتانية تصل إلى قمة روسيا – أفريقيا الثالثة بمضمون ملموس وآفاق واعدة للتطور في أربعة اتجاهات في آن واحد: القانوني والسياسي والاقتصادي والإنساني. وستتيح القمة المرتقبة فرصة لتكريس ما تحقق على أعلى مستوى، ولإعطاء دفعة إضافية للتعاون الروسي الأفريقي ككل، بالنظر إلى الدور المحوري لموريتانيا في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.