توقيع اتفاق لتدريب 30 متقاعدا من القوات المسلحة والأمن في المجال الزراعي

وقعت الشركة الوطنية للتنمية الريفية «صونادير» والوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني «تكوين»، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة لتكوين 30 متقاعدا من القوات المسلحة وقوات الأمن.

وتتعلق الاتفاقية بتنظيم مرحلة التكوين التطبيقي في مجالي تسيير المشاريع الزراعية وقيادة وصيانة الآليات والمعدات الزراعية، ضمن برنامج تكوين تأهيلي يستفيد منه المتقاعدون.

وقالت «صونادير» إن المرحلة تشمل 12 مستفيدا في مجال تسيير المشاريع الزراعية و18 في مجال قيادة وصيانة الآليات والمعدات الزراعية، على أن تجرى في المديرية الجهوية للشركة بمدينة روصو، خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 11 ديسمبر 2026.

وقال المدير العام للشركة حماده ولد ديدي ولد سيد أحمد، إن الاتفاقية تتيح للمستفيدين الاستفادة من خبرات وإمكانات الشركة في المجال الزراعي، مؤكدا استعدادها لمواكبة المبادرة وتعبئة الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها.

من جهته، قال المدير العام لوكالة «تكوين» محمد محفوظ إبراهيم أحمد، إن الاتفاقية تجسد توجها يجعل المؤسسات المهنية والوسط الإنتاجي شريكين أساسيين في عملية التكوين وتنمية المهارات، من خلال الانتقال من اكتساب المهارات داخل مؤسسات التكوين إلى تطبيقها وصقلها ميدانيا.

وأضاف أن الشراكة مكنت خلال مراحل سابقة من تكوين أكثر من 85 متقاعدا من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن على ثلاث دفعات، قبل الانتقال في المرحلة الحالية إلى التكوين التطبيقي داخل المؤسسات المهنية.