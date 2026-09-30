موريتانيا.. حملة موسعة لمكافحة البعوض في نواكشوط

أطلقت جهة نواكشوط، فجر الأربعاء، حملة موسعة لمكافحة البعوض في مقاطعات العاصمة التسع، تستمر عشرة أيام، وتنفذها فرق فنية مجهزة بالمعدات اللازمة، وفق ما أعلنت الجهة.

وقال منسق خلية مكافحة البعوض بجهة نواكشوط، المختار المامون، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن الجهة دأبت على تنظيم هذه الحملات، خاصة خلال موسم الأمطار، ضمن جهود المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

ودعت رئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك المواطنين إلى مواكبة الحملة، من خلال تعقيم المنازل ودورات المياه، وإغلاق الأبواب والنوافذ، خاصة عند مرور سيارات الرش بالقرب منهم.