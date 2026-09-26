قال الرئيس الوريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه “ليس من المقبول أن يبقى المواطن في تعايش يومي مع القمامة،” مضيفا: “وسنعتبر نظافة المدن أحد المؤشرات الأساسية لحسن أداء السلطات المحلية.”

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع سكان مدينة بنشاب، ضمن جولته بولاية إينشيري.

ووجه ولد الغزواني، “نداء إلى جميع المواطنين والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني من أجل هبة وطنية لحل مشكلة القمامة في مدننا.”

وتابع: “مدينة بنشاب تبعث الأمل بأن حل مشكلة النظافة في مدننا وإعطاءها الوجه الحضري اللائق أمر ممكن، إذا توفرت الإرادة والمبادرة والحس المدني لدى المواطن.”