قال النائب البرلماني الموريتاني محمد بوي الشيخ محمد فاضل إنه من الخطأ الفادح الاحتفال بمن يقصف المملكة العربية السعودية، «مهما كان ومن كان».

وقال النائب في تدوينة عبر صفحته الرسمية، إن التعاون السعودي الموريتاني «في أوج عطائه»، مشيراً إلى التمويلات والاستثمارات السعودية في موريتانيا، والدعم الدبلوماسي، والمشاريع في مجالات المياه والكهرباء والمعادن والبنية التحتية.

وأضاف أن السعودية تقدم دعماً تاريخياً لموريتانيا، مؤكداً وقوفه إلى جانب السعودية في مواجهة ما وصفه بـ«القصف والاعتداء».

وكانت السعودية قد أعلنت الجمعة وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب «شرق-غرب» احترازياً، إثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، قالت إنها انطلقت من العراق.