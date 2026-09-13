أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش المالي اليوم الأحد ضرب مواقع وعناصر لجماعات مسلحة في مناطق كيدال وديورا وسان، في إطار عمليات عسكرية متواصلة تقول إنها تستهدف الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد.

وقال الجيش إن قواته رصدت عناصر مسلحة على دراجات نارية جنوب غرب ديورا، حيث تواصل القوات عملياتها ضد المهاجمين الذين هاجموا المنطقة، مضيفا أنه استهدف العناصر أثناء محاولتها الاختباء وسط الغطاء النباتي.

وفي منطقة سان، قالت الهيئة إن القوات رصدت قاعدتين لجماعة مسلحة قرب وان، تضمّان معدات عسكرية ولوجستية، واستهدفتهما.

وكانت القوات قد رصدت يوم السبت، وفقا للبيان، عناصر مسلحة ومعدات عسكرية في مواقع داخل مدينة كيدال ومحيطها، قبل أن تستهدف تلك المواقع بعد التحقق من المعلومات.

كما قالت هيئة الأركان إن قواتها استهدفت يوم الجمعة مواقع لجماعات مسلحة على بعد 36 كيلومترا جنوب شرق وُليسيبوغو، بعد تحديد مواقع تضم معدات عسكرية ولوجستية ودراجات نارية.

ولم تقدم هيئة الأركان حصيلة للخسائر البشرية أو الأضرار الناجمة عن الضربات، وقالت إن عمليات الاستطلاع مستمرة لتقييم نتائجها وتحديد أي تهديدات متبقية.