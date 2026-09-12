تسلّم الرئيس الغيني مامادي دومبويا، الجمعة، أوراق اعتماد عشرة سفراء جدد، خلال مراسم أقيمت في قصر محمد الخامس بالعاصمة كوناكري، وفق ما أعلنت الرئاسة الغينية.

وشملت قائمة السفراء ممثلي الإمارات العربية المتحدة ومصر والغابون وساحل العاج ولبنان واليونان وسلوفاكيا وجمهورية الكونغو وبنما والدنمارك.

وقالت الرئاسة الغينية إن هذه الاعتمادات تعكس ديناميكية جديدة في الدبلوماسية الغينية، وتجدد اهتمام شركاء البلاد بها، مشيرة إلى أن تنوع الدول الممثلة يعكس اتساع علاقات غينيا ورغبة دول عدة في تعزيز حضورها الدبلوماسي في كوناكري.

وأضافت أن المباحثات تناولت مجالات التعاون في قطاعات الأمن والتعليم العالي والتقني وتقنيات المعلومات والاتصال الجديدة، إلى جانب مجالات أخرى ذات إمكانات كبيرة للتعاون.