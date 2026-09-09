أحال قاضي التحقيق في موريتانيا، اليوم الأربعاء، اللواء المتقاعد وعضو المكتب التنفيذي لحزب موريتانيا إلى الأمام، لبات ولد المعيوف، إلى السجن بتهم تتعلق بتهديد الأمن العام وإفشاء أسرار.

وقال رئيس الحزب نور الدين محمدو في اتصال مع صحراء ميديا، إن المكتب التنفيذي للحزب سيعقد اجتماعا لبحث قرار قاضي التحقيق، دون أن يحدد موعد الاجتماع.

وكانت مفوضية الجرائم السيبرانية قد استدعت ولد المعيوف نهاية الشهر الماضي، وطلبت منه المثول أمام وكيل الجمهورية، قبل أن يمثل أمامه ويحيله إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.

وجاء استدعاء ولد المعيوف بعد تداول تسجيلات صوتية منسوبة إليه تتضمن انتقادات للحكومة.