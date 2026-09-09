منح العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى أبوظبي للسلم الشيخ عبدالله بن بيه، «وسام النهضة عالي الشأن من الدرجة الأولى»، تقديرا لإسهاماته في مجالات السلام والحوار والتعايش.

ووشّح ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، بن بيه بالوسام، بأمر من الملك عبدالله الثاني، خلال لقاء عقد على هامش المؤتمر العام التاسع عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، المنعقد في العاصمة عمان تحت عنوان «أولويات الأمة في الخمس والعشرين سنة القادمة».

ويأتي التكريم خلال مشاركة بن بيه في المؤتمر، حيث ألقى في جلسته الافتتاحية كلمة نيابة عن أعضاء أكاديمية آل البيت الملكية، بحضور عدد من العلماء والمفكرين والباحثين.

وتناول بن بيه في كلمته مفهوم «الأمة» في التراث الإسلامي، مشيرا إلى تعدد دوائر الاجتماع بين المسلمين والبشر عموما، ومؤكدا أن الدولة الوطنية الحديثة تمثل الإطار الذي تنتظم فيه المجتمعات وتحفظ من خلاله أمنها ومصالحها.

وقال إن حفظ السلم وترسيخه يمثل أولوية مشتركة، مضيفا أن «السلم يبدأ من استقرار الدول، ويتسع بالتعاون بينها، وعلى بساطه تبنى النهضة وتتحقق سائر الأولويات».

كما دعا إلى الالتزام بالطاعة والانضباط وتجنب التنازع والشقاق خلال الأزمات، مستشهدا بأحداث من السيرة النبوية، من بينها صلح الحديبية وغزوة أحد.

وأشاد بن بيه خلال كلمته بمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، وبمبادرة «كلمة سواء بيننا وبينكم» التي أطلقها الأمير غازي بن محمد، معتبرا أنها أسهمت في تطوير الحوار بين أتباع الأديان.

وتطرق كذلك إلى مبادرات منتدى أبوظبي للسلم، من بينها «إعلان مراكش» و«ميثاق حلف الفضول الجديد» و«وثيقة أبوظبي للمواطنة الشاملة»، باعتبارها مبادرات مرتبطة بالحوار والتعايش.

وتتواصل أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة علماء ومفكرين وباحثين، على أن تختتم أعماله يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري بإصدار بيان ختامي.