إبراهيم الهريم – صحراء ميديا – داكار



عاد الرئيس السابق لسيراليون إرنست باي كوروما إلى بلاده، بعد وقف المتابعات القضائية في حقه، واتهامات بالخيانة العظمى والسعي لتقويض السلم العام.

واستقبل باي كوروما بشكل رسمي في مطار فريتاون، من وزير الخارجية، كما صاحبه في رحلة عودته وزيرة الخارجية النيجيرية والرئيس السابق لنيجيريا أولوسغون أوباسانجو.

وكان إرنست باي كوروما غادر سيراليون إلى نيجيريا قبل عامين، في رحلة علاجية، بعد التدخل من الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، وكان من المفترض أن لا تتجاوز فترة إقامته الطبية في نيجيريا شهرين، لكنه أمضى عامين.

وحكم باي كوروما سيراليون في الفترة ما بين 2007 و2018، واتهم بالخيانة العظمى والسعي لتقويض السلم الأهلي في يناير 2024.

في نوفمبر 2023، هاجم مسلحون منشآت عسكرية وسجناً في العاصمة فريتاون، وأطلقوا سراح مئات السجناء وقتلوا عددا من قوات الأمن.

واعتقلت السلطات عشرات المشتبه بهم، واتهمتهم بالمشاركة في ما وصفته “بمحاولة للإطاحة بالرئيس جوليوس مادا بيو، قبل أن توجه إلى باي كوروما، تهمة الخيانة العظمى وجرائم أخرى وتورطه في أحداث نوفمبر.

ونفى الرئيس السابق للسيراليون أي ضلوع له في الأحداث، في حين وصف محاموه الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.

المصالحة

وقالت الحكومة السيراليونية إن عودة الرئيس السابق للبلاد تأتي في سياق أجواء “من السلم والوحدة الوطنية”، مشيرة إلى أن باي كوروما سيعود إلى بلدته الأم. وصرح الرئيس السيراليوني السابق للصحافة بأنه سعيد بعودته للبلاد، ولن يدخر جهدا في تقديم النصيحة والاستشارة للشباب السيراليوني من أجل بناء وحدة وطنية قوية، وسيعمل على ذلك من خلال جمعيته.

صراع سياسي

ورغم مغادرته السلطة قبل ثماني سنوات، يعتبر باي كوروما الشخصية الأبرز والاكثر تأثيرا في حزب المؤتمر الشعبي العام أكبر أحزاب المعارضة، وينافس الحزب، حزب الشعب السيراليون، الحزب الحاكم، وتتواصل التوترات بين الحزبين منذ الانتخابات الرئاسية 2023، التي أعيد فيها انتخاب الرئيس الحالي جوليوس مادا بيو لولاية ثانية.