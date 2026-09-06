قال المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر، إن الحصيلة النهائية لحادث انهيار مبنى بمال، “بلغت خمس وفيات وخمس إصابات متفاوتة الخطورة.”

وتقع مقاطعة مال، على بعد نحو 65 كم شرق جنوب شرق ألاك، عاصمة ولاية لبراكنة، في الجنوب الموريتاني.

وأضاف المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات خلال زيارته الأحد لموقع الحادث، أن “فرق الأمن المدني كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى، من خلال فرق تدخل قادمة من ألاك وكيهيدي ونواكشوط، للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض” وفقا لما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وفي سياق متصل، قدم المستشار برئاسة الجمهورية، أحمد ولد النيني، رفقة والي لبراكنة الطيب ولد محمد محمود، اليوم الأحد، في مدينة مال، واجب العزاء والمواساة،باسم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لأسر وذوي ضحايا ذلك الحادث.