أعلنت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية اتخاذ إجراءات عاجلة إثر انهيار منشأة في مدينة مال بولاية لبراكنه، ما أسفر عن وفيات وإصابات.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه فور وقوع الحادث إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتعبئة الوسائل والإمكانات، بما يضمن سرعة وفعالية عمليات الإنقاذ والإسعاف والتكفل بالمصابين.

وأضافت أن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين يتابع تطورات الحادث، وقد أعطى تعليماته لمختلف المصالح والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية والتعامل مع الحادث بالجدية والسرعة اللتين تقتضيهما طبيعته.

كما وجّه الوزير والي لبراكنه إلى قطع إجازته لمتابعة الوضع والإشراف على مختلف التدخلات الميدانية، وضمان التنسيق بين السلطات الإدارية والمصالح المعنية.

وأصدرت الوزارة تعليماتها للمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات بتنسيق جهود الإنقاذ والتدخل ميدانياً، وتعبئة الإمكانات والفرق اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف.

وأكدت الوزارة أن السلطات الإدارية في ولاية لبراكنه باشرت متابعة الوضع ميدانياً منذ وقوع الحادث، فيما تتواصل جهود التعامل مع تداعياته وتقديم الدعم والتكفل اللازمين للمتضررين والمصابين وأسر الضحايا.

وكان مصدر أمني قد قال لـ«صحراء ميديا» في وقت سابق إن فرق الإنقاذ انتشلت تسعة أشخاص من تحت الأنقاض، توفي أربعة منهم وأصيب خمسة، فيما كان يُعتقد أن شخصاً آخر ما يزال تحت الأنقاض، قبل انتشاله لاحقاً وارتفاع حصيلة الوفيات إلى خمسة.