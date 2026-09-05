اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارًا يدعو إلى تمثيل خرائطي أكثر دقة لحجم القارات، بما يظهر أفريقيا بحجم أقرب إلى مساحتها الحقيقية، وذلك بأغلبية 164 صوتًا مقابل صوت واحد للولايات المتحدة، وامتناع 6 دول عن التصويت.

وجاء القرار بمبادرة من توغو وبدعم من الاتحاد الأفريقي، ويشجع الدول والمنظمات والمؤسسات التعليمية على استخدام إسقاط «إيكوال إيرث» (Equal Earth) بدل إسقاط «ميركاتور»، وهو نظام خرائطي صُمم أساسًا للملاحة البحرية ويُضخّم مساحات المناطق القريبة من القطبين ويقلل نسبيًا من حجم المناطق القريبة من خط الاستواء.

وتُظهر خريطة «ميركاتور» غرينلاند بحجم يقارب حجم أفريقيا، رغم أن مساحة القارة الأفريقية أكبر منها بنحو 14 مرة.

وأعلنت فرنسا، إحدى الدول المشاركة في تقديم القرار، التخلي عن استخدام إسقاط «ميركاتور»، وقال وزير خارجيتها جان-نويل بارو إن تصحيح تمثيل الخرائط المشوَّه خطوة نحو الحقيقة.