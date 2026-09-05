قال مصدر أمني لـ«صحراء ميديا» اليوم السبت إن فرق الإنقاذ انتشلت تسعة أشخاص بعد انهيار منشأة قيد الإنشاء في مقاطعة مال بجنوب موريتانيا، توفي أربعة منهم وأصيب خمسة.

وقال المصدر إن اثنين من المنتشلين من الجنسية السنغالية وسبعة موريتانيون، وإن أحد القتلى الأربعة سنغالي، مضيفا أن شخصين آخرين يُعتقد أنهما ما زالا تحت الأنقاض.

وكانت المنشأة قد انهارت على عدد من العمال في نحو الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

وقال مصدر محلي في وقت سابق إن عدد العمال الذين يُعتقد أنهم كانوا في موقع الانهيار يتراوح بين 15 و20 شخصا، دون أن تتوفر آنذاك حصيلة للضحايا أو المصابين.

وتستخدم فرق الإنقاذ جرافة لرفع الأنقاض والوصول إلى المحاصرين، بينما وصلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.