قالت السلطات الصحية في ولاية لعصابه، شرقي موريتانيا، يوم الخميس إنها تراجع مستوى تنفيذ خطتها التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2026، بهدف تحديد الاختلالات وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين أداء القطاع خلال النصف الثاني من العام.

وأشرف والي لعصابه أحمدو عداهي اخطيره في مدينة كيفه على انطلاق المراجعة نصف السنوية لخطة العمل التشغيلية للمديرية الجهوية للصحة، التي تنظمها وزارة الصحة.

وقال الوالي إن المراجعة تهدف إلى قياس مستوى تنفيذ الأنشطة المبرمجة مقارنة بالأهداف المحددة، وتشخيص الصعوبات وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين النتائج، مشيرا إلى أن خطة المديرية تنفذ في إطار التوجهات العامة لوزارة الصحة والخطة الوطنية للتنمية الصحية.

وأضاف أن تحسين الخدمات الصحية يتطلب تنسيقا بين الإدارة والمصالح الفنية وشركاء التنمية والجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

وقال رئيس جهة لعصابه محمد محمود ولد حبيب وعمدة كيفه جمال ولد كبود إن المراجعة ستساعد في تحديد مكامن النقص واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها، مشيرين إلى أن الولاية حققت تقدما في تقريب الخدمات الصحية من السكان.

وقال المدير الجهوي للصحة أمادو أدما با إن المراجعة ستحدد الأنشطة المنجزة والأهداف المحققة والاختلالات المسجلة، تمهيدا لإجراء التعديلات اللازمة خلال النصف الثاني من العام.

وجرت المراجعة بحضور مسؤولين إداريين وصحيين وأمنيين، بينهم مديرة المركز الوطني لنقل الدم ومدير مركز الاستطباب في كيفه وعدد من رؤساء المصالح الجهوية.