أعلن تكتل «حاضرون» النقابي، الذي يضم 12 هيئة نقابية في قطاع التعليم، دخول أمنائه العامين في اعتصام أمام مباني وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ابتداء من الاثنين 31 أغسطس الجاري.

وقال التكتل، في بيان صادر اليوم الخميس، إنه يرفض ما وصفه بإقصاء النقابات الأقل تمثيلا من قبل وزارة التربية، مؤكدا تمسّك النقابات بحقها في تمثيل منتسبيها في القضايا التي يمنحها القانون حق المشاركة فيها.

وأضاف أن الوزارة “تنصلت” من تعهدها بانتهاج التشاور للوصول إلى انتخابات عمالية توافقية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتعلقة بالانتخابات “تم الإعلان عنها من طرف واحد”.

وانتقد التكتل ما وصفه بـ”الفهم الخاطئ” لنتائج التمثيلية النقابية، معتبرا أن النقابات الأكثر تمثيلا لا تمثل جميع المدرسين، وأن النقابات الأقل تمثيلا تظل قائمة بقوة القانون ولها حق تمثيل منتسبيها والدفاع عن مطالبهم.

كما دعا التكتل النقابات الأكثر تمثيلا إلى الاهتمام بـ”الأمور الجوهرية” التي من أجلها منحها المدرسون ثقتهم، معلنا استعداده للقيام بكل ما تسمح به القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا للدفاع عن حقوق منتسبيه ومصالحهم.