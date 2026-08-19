اتفق رئيس مالي الانتقالي أسيمي غويتا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء على مواصلة التنسيق الأمني في مالي ومنطقة الساحل، خلال اتصال هاتفي تناول أيضًا الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال الكرملين إن غويتا أعرب عن تقديره للدعم الروسي في تعزيز أمن مالي ومكافحة الإرهاب، ولا سيما في مواجهة هجمات الجماعات المسلحة.

وأضاف أن الرئيسين اتفقا على مواصلة تنسيق الجهود من أجل دعم الاستقرار في مالي والمنطقة الصحراوية والساحلية، كما بحثا القضايا الرئيسية في جدول أعمال العلاقات الثنائية.

وتسعى موسكو وباماكو إلى تعزيز الحوار السياسي وتوسيع الاتصالات على مختلف المستويات، إلى جانب تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني، وفق الكرملين.

ويأتي الاتصال في إطار العلاقات التي تعززت منذ زيارة غويتا إلى روسيا في يونيو حزيران 2025، حين وقع البلدان اتفاقات لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، إلى جانب التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وتشمل مجالات التعاون التي حددها البلدان التنقيب الجيولوجي واستغلال الموارد الطبيعية والطاقة والخدمات اللوجستية والمشروعات الإنسانية.

وتعتمد مالي بدرجة كبيرة على روسيا في مجال الأمن منذ قطع باماكو علاقاتها مع شركائها العسكريين الغربيين. وتتمثل أبرز أوجه التعاون العسكري حاليًا في قوات «أفريكا كوربس» التابعة لوزارة الدفاع الروسية، والتي تعترف باماكو رسميًا بوجودها في البلاد.

ويأتي الاتصال بعد نحو أربعة أشهر من هجمات منسقة في 25 أبريل نيسان استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية في مالي، لكن بيان الكرملين لم يربط اتصال الأربعاء بأي هجوم محدد، ولم يعلن عن اتفاق جديد أو نشر إضافي للقوات الروسية.