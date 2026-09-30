موريتانيا.. توقيف 6 أشخاص في قضية ابتزاز ونشر أخبار كاذبة

أعلنت السلطات الموريتانية توقيف ستة أشخاص حتى الآن في إطار تحقيق أمني يستهدف، وفق الرواية الرسمية، شبكة متهمة بالابتزاز المالي ونشر أخبار كاذبة.

وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، إن عدد الموقوفين قد يرتفع خلال الأيام المقبلة مع تقدم التحقيق.

وأوضح ولد مدو، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الشبكة التي تحدثت السلطات عن تفكيكها كانت تنشط في إنتاج ونشر وتوزيع أخبار كاذبة، إضافة إلى ما وصفها بتجاوزات تستهدف أشخاصا آخرين.

وأضاف الوزير أن التحقيقات تتعلق أيضا بعمليات قال إنها كانت ممولة، شملت التهديد والابتزاز وشراء الصمت.