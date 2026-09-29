الملك محمد السادس يعيّن المنصوري رئيسة للحكومة المغربية

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

وأوضح البلاغ أن التعيين جرى خلال استقبال المنصوري بالقصر الملكي في الرباط، استنادا إلى الفصل 47 من الدستور.

وجاء تعيين المنصوري عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الجاري، والتي تصدر فيها حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ65 مقعدا.

ولا يملك أي حزب منفردا الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، ما يجعل تشكيل الحكومة الجديدة مرتبطا بمشاورات لتكوين أغلبية برلمانية. وتتيح نتائج الانتخابات، من حيث الأرقام، تشكيل أغلبية من تحالف الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، التي تجمع 228 مقعدا.

وينص الدستور المغربي على أن رئيس الحكومة يُعيّن من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يتم تعيين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. وبعد تشكيلها، يعرض رئيس الحكومة برنامج حكومته أمام البرلمان، ولا تصبح الحكومة منصبة بشكل كامل إلا بعد حصول البرنامج على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه، أي 198 صوتا على الأقل من أصل 395.