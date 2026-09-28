الرئيس الموريتاني يعفو عن ناشطة في حركة إيرا

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، عفواً رئاسياً خاصاً عن ميمونة أحمد اسليمان، المدانة بحكم قضائي نهائي في قضية من قضايا الحق العام.

وقالت رئاسة الجمهورية إن العفو يشمل إسقاط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، إضافة إلى الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية.

ويأتي العفو بعد تأييد محكمة الاستئناف في نواكشوط حكماً بسجن ميمونة أحمد اسليمان خمس سنوات، ثلاث منها نافذة، بعد إدانتها بتهم من بينها التحريض على حمل السلاح ضد الدولة وسب رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة.

وتتعلق القضية بمنشور للناشطة على موقع «فيسبوك»، حُركت على إثره الدعوى بموجب قانون الرموز، الذي أقرته السلطات للحد من خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنتمي اسليمان إلى حركة «إيرا» الحقوقية التي أسسها بيرام الداه أعبيد، فيما انتقدت منظمات حقوقية توقيفها ومحاكمتها، معتبرة أن التهم الموجهة إليها فضفاضة وغير متناسبة.