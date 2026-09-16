قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، اليوم الأربعاء، إن الملعب الأولمبي سيكون جاهزًا بشكل كامل لاستضافة المباريات الرسمية بحلول منتصف أكتوبر المقبل، وفق معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف».

وأوضح ولد لولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الملعب سيعتمد أرضية من العشب الطبيعي الممتاز، مشيرًا إلى أنها ستكون الأولى من نوعها في البلاد منذ عام 1983.

وأرجع الوزير تأخر استكمال الأشغال إلى تأخر وصول المقاعد بسبب ظروف النقل البحري، مشيرًا إلى برمجة إنشاء ملحق تدريبي خلف الملعب بأرضية من العشب الطبيعي، إلى جانب مواصلة أعمال التجديد الجارية في ملعب شيخا ولد بيديا.

وأكد ولد لولي استمرار دعم الدولة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم والمنتخب الوطني، مشيرًا إلى تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز الحكامة وتطوير أداء الهيئات الرياضية، مع استمرار تقييم الأداء وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.