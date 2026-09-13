بدأت موريتانيا أمس السبت؛ مسابقتين وطنيتين لاكتتاب 40 قاضياً لصالح قطاع العدل، و310 عناصر للتكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة.

ووفقاً لما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن المسابقتين تأتيان في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة باكتتاب 3000 موظف وعامل لصالح الدولة.

ونقلت الوكالة عن عضو لجنة تحكيم مسابقة اكتتاب 40 قاضياً، أحمد فال ولد أمبارك، قوله إن المسابقة بدأت وفق إجراءات تنظيمية اعتمدت على تقنيات رقمية حديثة، بما يضمن الشفافية ويسهم في مكافحة الغش، وفق قوله.

وأفاد بأن عدد المترشحين للمسابقة تجاوز ألف مترشح.

وقال: «الترتيبات الميدانية انطلقت منذ الساعة السابعة صباحاً للتحقق من الهويات وتنظيم دخول المترشحين إلى القاعات الأربع، تحت إشراف طواقم رقابية متخصصة».

بدوره أكد رئيس مركز امتحانات مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة، محمد الحافظ ولد محمد الفتح، أن الناجحين سيلتحقون بالمدرسة لمتابعة فترة التكوين، على أن يتخرجوا بعدها كموظفين رسميين.