تستعد مدينة أصيلة المغربية لتنظيم الدورة السابعة والأربعين من موسم أصيلة الثقافي الدولي، خلال الفترة من 2 إلى 18 أكتوبر 2026، وفق البرنامج الذي أعلنته مؤسسة منتدى أصيلة.

ويتضمن برنامج الموسم ندوات وفعاليات ثقافية وفكرية تتناول عدداً من القضايا السياسية والفكرية والثقافية، من بينها الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، نحو جغرافيا إفريقية سياسية جديدة، وهي الندوة الافتتاحية المقررة يومي الثاني والثالث من أكتوبر.

كما يتضمن البرنامج ندوة حول «طوني ماريني والمشهد التشكيلي المغربي» يومي الخامس والسادس من أكتوبر، إضافة إلى ندوة «العالم العربي في أفق 2030: التحديات، التحولات والآفاق» يومي العاشر والحادي عشر من الشهر نفسه.

ويخصص الموسم جانباً من برنامجه للأدب والشعر، من خلال خيمة الإبداع التي تستضيف فعالية حول الكاتب المغربي مبارك ربيع بعنوان «أصالة الكاتب ومدارج الكتابة»، إلى جانب ندوة بعنوان «حسونة المصباحي.. سفري في التعابير والأمكنة».

كما يتضمن البرنامج ندوة تناقش الشعراء الجدد في العالم العربي والشعرات المتحولة، من تعدد الأشكال إلى تداخل الوسائط، فضلاً عن تنظيم جائزة بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب في دورتها الثامنة.

ويختتم موسم أصيلة الثقافي الدولي فعالياته يوم 18 أكتوبر بحفل اختتام الموسم، بعد أكثر من أسبوعين من الأنشطة والندوات والفعاليات الثقافية والفكرية.