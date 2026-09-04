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طاقم تحكيم موريتاني يدير مباراة المغرب الفاسي وراحيمو البوركينابي

أحمدُ ولد الحسن

إختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقما تحكيميا موريتانيا لإدارة مباراة نادي المغرب الفاسي، ضد راحيمو البوركينابي  ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في المغرب.

ويتكون طاقم التحكيم الموريتاني من موسى دايو حكما رئيسيا ويساعده الحكمان ابراهيم الحمادي ومحمود يوسف، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع لعبد العزيز ولد ابوه.

وستجرى مباراة الإياب بين الناديين بملعب 4 غشت بالعاصمة واغادوغو، لعدم مصادقة الكاف على تأهيل ملعب ووبي بمدينة بوبوديولاسو، لعدم استجابته للشروط التي تفرضها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في الملاعب التي تستضيف المباريات القارية سواء الخاصة بالأندية أو المنتخبات.

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