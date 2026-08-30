دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يوم السبت إلى تسريع إصلاح آليات السلام والأمن في القارة، معتبرا أن أفريقيا تواجه تحديات أمنية وسياسية متزايدة التعقيد.

وقال يوسف خلال الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وحلها، إن القارة تواجه تطورات متسارعة في الإرهاب والتطرف العنيف، إلى جانب الأزمات الداخلية والتوترات بين الدول والصدمات الخارجية.

وقال متسائلا: «هل نحن مستعدون لمواجهة هذه التحديات بالاستراتيجيات والآليات والموارد المتاحة حاليا؟ وهل بنية السلام والأمن الأفريقية ملائمة لهذه الظروف؟».

وأضاف أن عدم كفاية الآليات الحالية لمواجهة التحديات الجديدة يستدعي من أفريقيا المضي سريعا في إجراء إصلاحات.

ودعا رئيس المفوضية إلى تعزيز جهود الوقاية والإنذار المبكر، وتحسين التنسيق بين المؤسسات والجهات الأفريقية المختلفة، واعتماد نهج شامل في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وقال إن الحزم في مواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات يجب أن يظل أساسيا، مع ضرورة أن يترافق ذلك مع الحوار.

كما شدد يوسف على أهمية تعزيز التمويل الأفريقي لعمليات حفظ السلام، قائلا إن تحقيق هدف إسكات البنادق بحلول عام 2030 لا يمكن أن يعتمد بشكل رئيسي على الموارد الخارجية.

ودعا في هذا السياق إلى تعزيز صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي وتجديد الدعم للقرار 2719 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال يوسف إن «الإرادة السياسية تظل حجر الزاوية في جهودنا الجماعية»، مضيفا أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تستند إلى الوقاية والتنسيق والتمويل المستدام والمساءلة، إلى جانب المتابعة والتقييم الفعالين لآليات منع النزاعات وحلها في القارة.

وفي افتتاح الاجتماع، قال وزير الخارجية البوروندي والرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي إدوار بيزيمانا إن القارة أحرزت تقدما في إنشاء آليات جماعية للسلام والأمن.

لكنه حذر من تصاعد «مقلق» للأزمات السياسية والأمنية في أفريقيا، مشيرا إلى الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة العابرة للحدود والتوترات بين الدول والتغييرات غير الدستورية للحكومات والأزمات الإنسانية وانعدام الأمن المرتبط بالمناخ والتهديدات التكنولوجية الجديدة.

ومن المقرر أن يبحث المشاركون في اجتماع لواندا مشاريع قرارات وخطة عمل ومصفوفة لتنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز الآليات الأفريقية لمنع النزاعات وحلها، قبل إحالتها إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي: