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أسعار الغذاء والنقل ترفع التضخم في موريتانيا إلى 8.5%

صحراء ميديا
المواد الغذائية في موريتانيا

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 1.1 بالمئة وأسعار النقل 0.4 بالمئة في موريتانيا خلال يوليو تموز، مما دفع المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك إلى الارتفاع 0.5 بالمئة على أساس شهري، وفقا للنشرة الشهرية لأسعار الاستهلاك الصادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.

وقالت النشرة إن ارتفاع المؤشر خلال يوليو جاء أساسا نتيجة زيادة الأسعار المسجلة في عدد من وظائف الاستهلاك، في مقدمتها الغذاء والنقل والاتصالات، التي ارتفعت أسعارها 1.1 بالمئة و0.4 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 8.5 بالمئة في يوليو، بينما سجل متوسط تغير الأسعار خلال الاثني عشر شهرا الماضية ارتفاعا بنسبة 5.0 بالمئة.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 1.1 بالمئة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار اللحوم 3.4 بالمئة والخضروات 2.7 بالمئة والأسماك وغلال البحر 3.1 بالمئة.

وتظهر بيانات النشرة أن ارتفاع أسعار الغذاء كان من أبرز مصادر الضغط الصعودي على المؤشر العام خلال الشهر، إلى جانب النقل والاتصالات.

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