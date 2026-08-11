توفي شخصان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء حادث سير وقع اليوم الثلاثاء؛ في منطقة أغشوركيت على طريق الأمل.

وقالت حملة «معًا للحد من حوادث السير» إن الحادث نجم عن تصادم سيارة من نوع تويوتا كورولا بسيارة أخرى..

وأضافت الحملة أن الحادث رفع حصيلة ضحايا حوادث السير المسجلة خلال أقل من أربع وعشرين ساعة إلى خمسة وفيات، إضافة إلى أكثر من عشرة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

وجددت الحملة دعوتها إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة الطرقية واحترام السرعة القانونية، مؤكدة أن حوادث السير ما تزال تحصد الأرواح وتتسبب في خسائر بشرية ومادية متكررة على الطرق الوطنية.