قال مصدر خاص لـ”صحراء ميديا” إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، مولاي ولد محمد لغظف، طلب من الأطراف المشاركة في الحوار الوطني تقديم رد مكتوب وموقع يوافقون فيه على تعيين موسى فال رئيسا للجنة الإشراف على الحوار.

وبحسب المصدر، رد قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية بنص مكتوب يوافق فيه على تعيين فال رئيسا للجنة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد اقترح على الأطراف، خلال اجتماع معهم في أواخر يوليو الماضي، إسناد رئاسة لجنة الإشراف على الحوار إلى منسقه موسى فال.

وتوقع المصدر أن تعلن رئاسة الجمهورية تعيين موسى فال رئيسا للجنة قبل دخول الحكومة في عطلتها السنوية، التي يُتوقع أن تبدأ بعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الأربعاء.

ووقعت الأطراف المشاركة في الحوار، في يوليو الماضي، الوثيقة المرجعية للحوار الوطني في نواكشوط، بعد تحضيرات استمرت أكثر من عام.

وتشمل محاور الحوار، وفق الوثيقة، الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي، ونموذج الحوكمة، وإدماج الفئات الهشة، والوقاية من المخاطر والتهديدات.

وقال منسق الحوار، موسى فال، إن تحديد هذه المحاور جاء بعد مشاورات تمهيدية مع مختلف الأطراف المعنية، مضيفا أنها تعكس أبرز الانشغالات التي عبر عنها الفاعلون السياسيون ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة ومختلف مكونات المجتمع الموريتاني.