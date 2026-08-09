قال قائد الفوج 23 بالجيش المالي، برتبة مقدم، إن القوات المالية صدت هجوما على مدينة سان وسط البلاد، مضيفا أن 40 مسلحا جرى «تحييدهم»، في وقت أعلنت فيه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرتها على قاعدة عسكرية في المدينة.

ونقلت مصادر عن الجيش المالي أن الهجوم وقع صباح الأحد في سان بمنطقة سيغو، وأن القوات تمكنت من صد ما وصفته بـ«محاولة هجوم»، فيما لم يقدم الجيش تفاصيل عن خسائره.

في المقابل، قالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إنها سيطرت بالكامل على قاعدة تابعة للقوات المسلحة المالية في المدينة، ونشرت صورا قالت إنها لمقاتليها داخل القاعدة، إلى جانب مركبات ومعدات عسكرية قالت إنها استولت عليها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عشرات الجنود وهم يفرون من موقع الاشتباك، فيما ظهرت جثث على الأرض، لكن لم يتسن التحقق بشكل مستقل من مكان تصوير المقاطع أو توقيتها أو حجم الخسائر التي تظهرها.