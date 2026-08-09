قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الوزارة تتجه إلى توسيع شبكة المتاحف والفضاءات الثقافية في الولايات، بهدف حفظ الذاكرة الوطنية ودعم الإبداع واكتشاف المواهب.

وأضاف ولد مدو أن الوزارة تعمل على توثيق الموروث الثقافي الوطني، بما في ذلك تراث ولاية كيدي ماغا، ونقله من الذاكرة الشفوية إلى التوثيق المؤسسي، مع تعزيز حضور اللغات الوطنية في الفضاء العام.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للثقافة والفنون في مدينة سيلبابي، مساء السبت، حيث قال الوزير إن كيدي ماغا تمثل «نموذجا مصغرا لموريتانيا المتعددة ثقافيا»، معتبرا أن التنوع الثقافي مصدر قوة ووحدة وطنية وجسر للتواصل بين مختلف مكونات المجتمع.

وأشار إلى أن الولاية، بما تزخر به من ثراء ثقافي وطبيعي، مؤهلة لتكون وجهة للسياحة الثقافية، مؤكدا أهمية ربط الثقافة بالسياحة والتنمية وتحويل الموروث إلى قيمة اقتصادية ومعرفية.

وقال إن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز البنية الإعلامية في الولاية عبر إطلاق محطات إذاعية وتلفزيونية جديدة، بما يسهم في إيصال صوتها الثقافي إلى مختلف أنحاء البلاد.

وأكد ولد مدو أهمية توثيق إنتاج المبدعين المحليين والاحتفاء بهم، مشددا على أن الثقافة لا تعرف الهامش وأن التنوع الثقافي يشكل أساس الهوية الوطنية الجامعة.

كما أبرز دور الجاليات الموريتانية في الخارج في حفظ الذاكرة الثقافية والتعريف بالتراث الوطني، داعيا إلى تعزيز مساهمتها في نقل الثقافة والهوية إلى الأجيال الجديدة.

وتستمر فعاليات الأسبوع الوطني للثقافة والفنون في كيدي ماغا ثلاثة أيام، وتهدف إلى تنشيط المشهد الثقافي والفني في الولاية وإبراز تنوعها التراثي واكتشاف المواهب الشابة.