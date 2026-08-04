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الرئيس يوجه بتعزيز تنظيم الإعلام الرقمي واستكمال منح البطاقات الصحفية

صحراء ميديا

وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الثلاثاء، بمواصلة تمهين القطاع الإعلامي وتعزيز تنظيمه، بما يشمل تطوير آليات ضبط الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، واستكمال معالجة طلبات الحصول على البطاقة الصحفية المهنية، وتحسين معايير توزيع موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة.

وجاء ذلك خلال استقباله بالقصر الرئاسي في نواكشوط رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية محمد عبد الله لحبيب، الذي سلّمه التقرير السنوي للسلطة لعام 2025، بحسب الرئاسة الموريتانية.

وقال رئيس السلطة، في تصريحات عقب اللقاء، إن التقرير يتضمن تقييماً لواقع المشهد الإعلامي الوطني خلال عام 2025، ويستعرض أبرز القضايا التي عالجتها الهيئة، إلى جانب توصيات لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن السلطة ستواصل تطبيق القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، وتوسيع قواعد البيانات المتعلقة بالمؤسسات والعاملين في المجال، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز مهنية الإعلام وتطوير آليات تنظيمه

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