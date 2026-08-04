سجلت مناطق متفرقة من ولاية الحوض الشرقي، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تساقطات مطرية، وفق معطيات مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وجاءت مقاييس الأمطار على النحو التالي:

مقاطعة باسكنو:

أهل شنان: 36 ملم

سره دوبه: 25 ملم

باسكنو: 22 ملم

لحسى لبيظ: 22 ملم

صونداج ولد هنون: 22 ملم

المنصور: 20 ملم

فضاله: 10 ملم

مقاطعة تمبدغة:

بوسطه: 30 ملم

حاسي باب: 3 ملم

مقاطعة النعمة:

النعمة: 6 ملم

مقاطعة أمرج:

دار البركة: 35 ملم

الملس: 25 ملم

بوكادوم: 15 ملم

دكني 2: 15 ملم

الصفحة البيظه: 12 ملم

المبدزعه 1: 10 ملم

أمرج: 7 ملم

مقاطعة أظهر:

أفرنانه: 20 ملم

سيف العافية: 14 ملم

حاسي تجكانت: 10 ملم

انبيكت لحواش: 4 ملم

مقاطعة جيكني:

المزوزيه: 25 ملم

مدروم أهل النحوي: 10 ملم