قالت وزارة الداخلية المغربية، الأحد، إن معلومات مضللة نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشاط شبكات تهريب المهاجرين وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية وإدارية، أسهمت في موجة محاولات العبور الجماعي الأخيرة نحو جيبي سبتة ومليلية.

وأضافت الوزارة أن أنظمة المراقبة الميدانية والتقنية رصدت مشاركة نحو 40 ألف شخص في محاولات العبور باتجاه سبتة، بينما مُنع 1135 شخصاً من دخول مليلية، مؤكدة أن هذه الأرقام تستند إلى معطيات ميدانية وتقنية، وليست إلى التقديرات المتداولة في بعض المنصات.

وأفادت الوزارة بأن 11 شخصاً لقوا حتفهم خلال الأحداث، بينهم عشرة غرقاً وشخص واحد إثر سقوط عرضي من منطقة صخرية مجاورة لسبتة، مشيرة إلى أنها تواصل التنسيق مع السلطات الإسبانية للتحقق من تقارير تتحدث عن وفيات إضافية وتحديد العدد النهائي للضحايا وهوياتهم وجنسياتهم.

وعزت الداخلية المغربية تزايد محاولات العبور سباحة إلى ما وصفته بـ”التأويلات المغلوطة” لقرارات قضائية إسبانية حديثة تتعلق بإجراءات إعادة بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يُعترض عليهم في البحر، معتبرة أن تداول هذه المعلومات بصورة مضللة عزز الاعتقاد لدى بعض المهاجرين بإمكانية تفادي الإعادة عبر هذا المسار.

وقالت الوزارة إن قصر المسافة الفاصلة بين الضفتين، والتي تقل عن 70 متراً في بعض النقاط، أسهم أيضاً في تقليل تقدير المخاطر لدى بعض المهاجرين، ما أدى إلى محاولات انتهت في بعض الحالات بالغرق.

وأضافت أن السلطات فتحت المعابر أمام الراغبين في العودة طوعاً، بالتنسيق مع الجانب الإسباني، مؤكدة أن ذلك أسهم في عودة الأوضاع تدريجياً إلى طبيعتها، فيما باشرت النيابة العامة المختصة تحقيقات قضائية لتحديد ملابسات الأحداث والمسؤوليات المترتبة عليها.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها استمرار التزام المغرب بحماية حدوده والحفاظ على النظام العام، في إطار التعاون والمسؤولية المشتركة مع إسبانيا.